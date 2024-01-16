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Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану. Там находится консульство США

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Корпус стражей исламской революции нанес серию ударов по городу Эрбиль

Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану. Там находится консульство США

фото из свободных источников

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Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке.

Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". Несколько взрывов прогремело также возле консульства США. По данным ABC, пострадавших среди американских военных нет.

По данным Reuters, взрывы также были слышны примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля.

В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек. Источники ABC также утверждают, что над городом были сбиты три неизвестных беспилотника.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес серии ударов по "шпионскому штабу" и "собранию антииранских террористических групп". В КСИР также сообщили, что якобы ракетный удар был нацелен на "штаб-квартиру шпионажа израильского Мосада в иракском Курдистане".

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Источник:
reuters
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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