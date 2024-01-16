МО РФ заявило об атаке дронов на две российские области в ночь на вторник

В ночь на вторник, шестнадцатое января, две области Российской Федерации подверглись атаке дронов. Об этом сообщило министерство обороны страны-агрессора.

Речь идет о Воронежской и Белгородской областях. Как заявило министерство обороны агрессора, им якобы удалось уничтожить пять и перехватить семь беспилотников.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о том, что предварительно пострадавших нет, только в одном доме ликвидировано возгорание на балконе.