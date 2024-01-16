Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет своих целей - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе
Бен Ходжес оценил возможные сценарии развития событий
Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, которые включают уничтожение НАТО и Украины, - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес
"Ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. Поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", - подчеркнул Ходжес.
По словам генерал-лейтенанта, Путин не сможет продолжать воевать в течение пяти лет, мол, если война будет продолжаться, то РФ потерпит крах раньше, чем Украина.
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