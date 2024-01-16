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Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет своих целей - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе

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Бен Ходжес оценил возможные сценарии развития событий

Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет своих целей - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, которые включают уничтожение НАТО и Украины, - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес

"Ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. Поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", - подчеркнул Ходжес.

По словам генерал-лейтенанта, Путин не сможет продолжать воевать в течение пяти лет, мол, если война будет продолжаться, то РФ потерпит крах раньше, чем Украина.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
16.01.2024 в 14:13
Тут его намерение совпадает с нашим
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
16.01.2024 в 14:13
Тут его намерение совпадает с нашим
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.01.2024 в 13:34
Дай то Бог, щоб раніше ніж 5 років.
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