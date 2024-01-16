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Зеленский в Давосе встретился с генеральным секретарем НАТО. Известно, что обсуждали

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Зеленский в Давосе встретился с генеральным секретарем НАТО. Известно, что обсуждали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Швейцарии продолжается Всемирный экономический форум. Вчера, пятнадцатого января, состоялась также конференция с участием делегации Украины. По ее итогу стало известно о том, что Швейцария готовится принять и организовать Глобальный саммит мира на уровне лидеров стран по Формуле мира в Украине.

Во вторник, шестнадцатого января, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Два лидера обсудили оборонные потребности, усиление ПВО, подготовку саммита НАТО в Вашингтоне и работу над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7.

Ожидается также, что сегодня, шестнадцатого января, Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме.

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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