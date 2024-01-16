Брюссель по требованию Шольца проверяет выполнение членами ЕС поставок оружия Украине, - FT
ЕС проводит проверку поставок оружия государствами-членами
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Брюссель проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит пройдет после заявлений о том, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.
Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения России, сообщили FT три дипломата ЕС, информированные о планах. EEAS намерена представить свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.
По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, которые уже встретили сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полных данных.
Решение о проведении проверки приняли после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы", - сказал он.
"Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", - заявил Шольц.
Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС относительно масштабов военных поставок, обещанных другими государствами-членами.
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