Брюссель по требованию Шольца проверяет выполнение членами ЕС поставок оружия Украине, - FT

Брюссель проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит пройдет после заявлений о том, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.

Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения России, сообщили FT три дипломата ЕС, информированные о планах. EEAS намерена представить свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, которые уже встретили сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полных данных.

Решение о проведении проверки приняли после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы", - сказал он.

"Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", - заявил Шольц.

Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС относительно масштабов военных поставок, обещанных другими государствами-членами.