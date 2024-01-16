Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
Но пока что подробностей о правках известно не много
фото из свободных источников
Верховная Рада поддержала в целом проект закона о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении удостоверения участника боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом. За – 249", - написал Железняк.
Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). По его словам, по поводу автоматического получения УБД к нему обращались "очень много военнослужащих".
Железняк отметил, что каждая правка подтверждалась почти минимальным необходимым количеством голосов, некоторые из них провалили.
Правка №401 о хранении данных в облаке набрала необходимые голоса – ее поддержали 228 нардепов, добавил он.
Какие еще правки внесены, нардепы не уточнили.
Напомним, что законопроект должен был предусматривать передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах: Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.
Предлагалось, чтобы военное ведомство получило доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных.
Вся соответствующая информация должна содержаться в электронном кабинете военнообязанного.
Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.
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