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В Саудовской Аравии хотят организовать поединок победителей боёв Фьюри – Усик и Джошуа — Нганну

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Посмотрим, кто же выйдет победителем

В Саудовской Аравии хотят организовать поединок победителей боёв Фьюри – Усик и Джошуа — Нганну

Скріншот з трансляції

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил, что местные организаторы планируют свести победителей боксёрских поединков Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри – Александр Усик.

"Теперь вы понимаете, почему Джошуа встретится с Нганну? Вы узнаете результат этой встречи, и он будет связан с результатом боя 17 февраля. Такова наша идея", — сказал Аль-Шейх на пресс-конференции.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля.

Поединок британца Энтони Джошуа и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну состоится 9 марта.

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Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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