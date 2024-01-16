"Чисто мой завтык, признаю", - украинский журналист рассказал, почему проголосовал за Спаллетти в топ-3 FIFA The Best 2023
Валерий Новобранец поставил итальянца в топ-3 тренеров года
фото из свободных источников
Сотрудник УАФ Валерий Новобранец, который от Украины принимал участие в голосовании премии FIFA The Best в статусе журналиста, рассказал, почему включил итальянца Лучано Спаллетти в топ-3 лучших тренеров 2023 года.
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Напомним, что в мае Спаллетти, который ранее работал в России, поздравил "Зенит" с чемпионством, назвав председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера своим боссом, а поддержавшего аннексию Крыма тренера Сергея Семака – своим другом.
"Не придал при голосовании этому значение, забыл. Чисто прошелся по спортивным достижениям – и поставил на второе место. Я против тезиса, что спорт вне политики, но здесь чисто мой завтык, признаю", – ответил Новобранец.
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