Кулеба: Даже если у Украины закончится оружие, мы будем воевать лопатами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает" для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи Украине, при этом добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут "воевать лопатами".

Об этом министр сказал в интервью ABC News.

Кулеба заявил, что больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше.

Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях мира?", - говорит министр.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации".

Под давлением мысли о том, что однажды Украине придется вести переговоры с Россией, Кулеба исключил любые переговоры с режимом Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Он признал, что российские военные "усвоили уроки" и теперь "гораздо лучше приспособлены к этой войне", но предсказал "больше поражений" для России в этом году.

За последние недели российские войска стали более уверенными на поле боя, захватив небольшие участки территории на востоке Украины вокруг города Авдеевка, за который ведутся бои.

Однако министр иностранных дел Украины заявил, что эти "минимальные" успехи России достались "чрезвычайно высокой ценой", и отверг мнение о том, что Россия сейчас имеет преимущество на поле боя.

Издание отмечает, что в последние месяцы Украина запускала беспилотники со взрывчаткой по целям в России.

Кулеба отказался прямо комментировать эти атаки, однако намекнул, что Киев пытается показать, что война в Украине имеет негативное влияние для России.

"Президент Путин должен объяснить своему народу, почему все это происходит.

Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (жителей России - ред.) осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается и может быть гораздо, гораздо хуже, чем их пропаганда", - сказал Кулеба.