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Враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами. Силы ПВО работали в пяти областях

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Уничтожено 19 шахедов

Враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами. Силы ПВО работали в пяти областях

Генштаб

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В ночь на 17 января 2024 года противник нанес удар 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф. и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской обл. - рф в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Отмечается, что основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

В Одесской области дроны сбивали на подлете к побережью, подавляющее большинство упало в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины и частные автомобили в Приморском районе Одессы.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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