ВСУ уничтожили более 700 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 74 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 17.01.24.
За вторник, 16 января, было ликвидировано еще 730 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 372820 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 74 единицы техники и вооружения. В частности, 13 танков, 14 ББМ и 10 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6126 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 11372 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 8811 (+10) ед,
- РСЗО - 964 (+3) ед,
- средства ПВО - 653 (0) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6884 (+7) ед,
- крылатые ракеты - 1817 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11755 (+24) ед,
- специальная техника - 1367 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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