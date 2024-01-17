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ВСУ уничтожили более 700 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 74 единицы техники

ВСУ уничтожили более 700 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 17.01.24.

За вторник, 16 января, было ликвидировано еще 730 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 372820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 74 единицы техники и вооружения. В частности, 13 танков, 14 ББМ и 10 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6126 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 11372 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 8811 (+10) ед,
  • РСЗО - 964 (+3) ед,
  • средства ПВО - 653 (0) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6884 (+7) ед,
  • крылатые ракеты - 1817 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11755 (+24) ед,
  • специальная техника - 1367 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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