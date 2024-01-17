Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной - Макрон
Макрон отметил, что приедет в Киев в феврале 2024 года
Zelenskiy Official
Правительство Франции передаст Вооруженным силам Украины еще 40 дополнительных крылатых ракет SCALP, которые являются аналогом Storm Shadow, и несколько сотен бомб.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии иностранным журналистам. По его словам, после поставки вооружения он лично поедет в Украину.
Макрон отметил, что приедет в Киев в феврале 2024 года, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было заключено с Великобританией.
В то же время журналисты анонсируют решения ряда европейских стран, которые направлены на поддержку Украины в ближайшее время.
Франция уже передавала Украине ракеты SCALP летом 2023 года. Они являются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые имеет на вооружении украинская армия.
Ракеты SCALP имеют возможность атаковать цели, расположенные на расстоянии 500 км, однако Украине передали модифицированные на радиус действия до 250 км.
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