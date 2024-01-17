Историческое достижение. Женская волейбольная команда из Украины достигла уникального успеха в Лиге чемпионов

В Румынии состоялся матч последнего тура группового раунда женской волейбольной Лиги чемпионов, где принимал участие и представитель Украины – команда "Прометей". Девушки противостояли местному "Альба Блаж" и должны были побеждать.

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Победа могла выводить "Прометей" на второе место турнирной таблицы, а значит – и в плей-офф. В итоге, чемпионки Украины одолели соперниц с общим счетом 3:1, добавив себе еще три балла в турнирную таблицу. Благоприятно сложился также параллельный матч в группе, где польский ЛКС выиграл на тай-брейке (3:2) у французского "Ле-Канне", не позволив гостям набрать два зачетных балла. Эта разница оказалась решающей для украинской команды.

"Прометей" финишировал вторым в группе и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

ЛКС (Польша) - 4 победы, 11 очков; "Прометей" (Украина) - 3 победы, 9 очков; "Ле-Канне" (Франция) - 3 победы, 8 очков; "Альба Блаж" (Румыния) - 2 победы, 6 очков.

"Прометей" впервые в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. И впервые за более чем двадцать лет вообще любой женский клуб из Украины будет играть в плей-офф престижного международного турнира.

Со второго места группы "Прометей" вышел в стыковой раунд, где поборется с турецким "Эджзаджибаши" за право сыграть в четвертьфинале.