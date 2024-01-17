Ангелина Калинина и Анна Каролина Шмидлова уступила в парном разряде Australian Open-2024
Украинка завершает соревнования
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает парный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису.
На старте соревнований она в паре с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии не смогли обыграть Эмму Наварро (США) и Диана Шнайдер.
Australian Open. Первый круг. Парный разряд
Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер – 5:7, 0:6
Матч продлился 1 час и 30 минут. За это время украинско-словацкий дуэт сделал 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейкпоинтов.
В следующем раунде соревнований Наварро и Шнайдер сыграют с победительницами встречи София Кенин/Ейжа Мухаммад – Чан Хао-Чин / Джулиана Олмос.
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