Ангелина Калинина и Анна Каролина Шмидлова уступила в парном разряде Australian Open-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает парный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На старте соревнований она в паре с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии не смогли обыграть Эмму Наварро (США) и Диана Шнайдер.

Australian Open. Первый круг. Парный разряд

Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер – 5:7, 0:6

Матч продлился 1 час и 30 минут. За это время украинско-словацкий дуэт сделал 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейкпоинтов.

В следующем раунде соревнований Наварро и Шнайдер сыграют с победительницами встречи София Кенин/Ейжа Мухаммад – Чан Хао-Чин / Джулиана Олмос.