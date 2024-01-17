Венгрия показывает ЕС, что может снять вето по финансированию Украины - Politico

Венгрия просигнализировала Евросоюзу, что готова отказаться от своей оппозиции относительно нового долгосрочного финансирования Украины.

Несколько европейских дипломатов и чиновников, с которыми говорило издание, сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета Евросоюза для поддержки Украины, даже если это не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул после саммита ЕС в декабре 2023 года.

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования Украины на сумму 50 миллиардов евро. Издание напоминает, что с тех пор обе стороны участвуют в деликатном поиске решения, как одобрить помощь на саммите лидеров ЕС 1 февраля.

По словам дипломатов и чиновников, несмотря на то, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно уступок Венгрии, Евросоюз уверен, что соглашение могут заключить в течение следующих нескольких недель.

Хотя в Брюсселе видно определенную готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, которые требовали бы единодушного одобрения ежегодно.

Консенсус заключается в том, что любой окончательный компромисс должен включать определенные уступки Венгрии - достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить о победе на родине.

Двое дипломатов отметили, что повторное вето Будапешта на финансирование для Украины побудит столицы ЕС призвать к применению так называемой процедуры статьи 7, которая может приостановить право голоса Венгрии в принятии решений ЕС.

16 января Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению макрофинансовой поддержки для Украины, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".