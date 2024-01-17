  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Australian Open. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного разряда
В тренде

Australian Open. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного разряда

Общие новости

Уверенный старт в исполнении теннисисток

Australian Open. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного разряда

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на Australian Open-2024 в парном разряде. На старте соревнований украинско-латвийская пара обыграла Эмину Бекташ и Кайлу Дэй из США.

Australian Open-2024. Мельбурн. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эмина Бекташ/Кайла Дэй (США/США) 6:4, 7:6(3)

Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Киченок и Остапенко сделали 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейкпоинтов.

Во втором круге теннисистки встретятся с дуэтом Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия/Австралия, WC).

По теме
yellow-arrow
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето по финансированию Украины - Politico
yellow-arrow
С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
yellow-arrow
Леся Цуренко второй раз в карьере вышла в 1/16 финала Australian Open
Елена Остапенко Людмила Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости