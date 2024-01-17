Australian Open. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного разряда

Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на Australian Open-2024 в парном разряде. На старте соревнований украинско-латвийская пара обыграла Эмину Бекташ и Кайлу Дэй из США.

Australian Open-2024. Мельбурн. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эмина Бекташ/Кайла Дэй (США/США) 6:4, 7:6(3)

Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Киченок и Остапенко сделали 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейкпоинтов.

Во втором круге теннисистки встретятся с дуэтом Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия/Австралия, WC).