Australian Open. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного разряда
Уверенный старт в исполнении теннисисток
Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на Australian Open-2024 в парном разряде. На старте соревнований украинско-латвийская пара обыграла Эмину Бекташ и Кайлу Дэй из США.
Australian Open-2024. Мельбурн. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эмина Бекташ/Кайла Дэй (США/США) 6:4, 7:6(3)
Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Киченок и Остапенко сделали 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейкпоинтов.
Во втором круге теннисистки встретятся с дуэтом Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия/Австралия, WC).
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