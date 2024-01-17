Известно, с кем сыграет Марта Костюк в третьем круге AO-2024. Соперница – без страны и флага

Марта Костюк, одолев во втором раунде Элиз Мертенс, пробилась в третий круг первого в сезоне турнира из серии Большого шлема Australian Open-2024. Марта стала второй украинкой, которая прошла в 1/16-ю финала – ранее это сделала Леся Цуренко.

В третьем круге открытого чемпионата Австралии Костюк сыграет против спортсменки без страны и флага – Элины Аванесян. Представительница страны-агрессорки, дебютировавшая на Australian Open, во втором круге сенсационно одолела восьмую сеяную и представительницу топ-10 мирового рейтинга Марию Саккари из Греции.

Элина Аванесян находится на 74 месте в мировом рейтинге. Матч между Костюк и Аванесян запланирован на шестой соревновательный день Australian Open-2024.