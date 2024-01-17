Медведев: Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет
Заместителю председателя Совбеза РФ снова с утра не дали опохмелиться
фото из свободных источников
Россия намерена всегда атаковать независимое украинское государство, расположенное на "исторических российских территориях".
Об этом в своем Телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал он.
Медведев выдал очередную порцию оскорблений в адрес Украины, назвав ее "раковым новообразованием", ее руководство - нелегитимным, а страну - несамостоятельной в правовом смысле.
"А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - пишет Медведев.
По его словам, новое нападение России может произойти "и через десять, и через пятьдесят лет".
Медведев верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти русским" и "как бы они ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить в "большом общем государстве".
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