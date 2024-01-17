Медведев: Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет

Россия намерена всегда атаковать независимое украинское государство, расположенное на "исторических российских территориях".

Об этом в своем Телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал он.

Медведев выдал очередную порцию оскорблений в адрес Украины, назвав ее "раковым новообразованием", ее руководство - нелегитимным, а страну - несамостоятельной в правовом смысле.

"А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - пишет Медведев.

По его словам, новое нападение России может произойти "и через десять, и через пятьдесят лет".

Медведев верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти русским" и "как бы они ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить в "большом общем государстве".