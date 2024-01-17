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Марта Костюк: В матче с Мертенс я пыталась быть на корте, как Карлос Алькарас, и выглядеть зрелищно

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Украинская теннисистка прокомментировала победу

Марта Костюк: В матче с Мертенс я пыталась быть на корте, как Карлос Алькарас, и выглядеть зрелищно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на победу над Элизе Мертенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

"Нет слов... Большое спасибо вам всем за поддержку. Я не думаю, чтобы без вас смогла бы выиграть этот матч. Открытый чемпионат Австралии занимает особое место в моём сердце. Здесь я выиграла юниорский титул, здесь состоялся мой дебют на профессиональном уровне. Поэтому я люблю возвращаться сюда. И этот день, который кстати закончится через 5 минут, завершается невероятной победой над очень хорошей теннисисткой. Думаю, что большего мне и нечего желать (смеется).

Вы поражены тем, насколько я перекрывала весь корт, и какие удары выполняла? Думаю, я пыталась быть на корте немного как Карлос Алькарас и выглядеть зрелищно. Я надеюсь, что вы придете и поддержите меня и в моем следующем матче также.

Испытываю ли я оптимизм относительно старта сезона-2024, учитывая мои результаты в 2023-м? Я думаю, что я бы сохраняла оптимистичный настрой, даже если бы проиграла в первом круге. У меня отличная команда и отличная поддержка дома. Все вдохновение, которое только возможно, я получаю от украинцев, я знаю, что они проходят через сложные времена сейчас. Надеюсь, что я смогу играть настолько же хорошо, как и Элина Свитолина, и также радовать всех своим выступлением".

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Марта Костюк
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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