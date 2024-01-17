Парламент Германии не проголосовал за отправку Украине ракет Taurus
Ожесточенная дискуссия на этот счет продолжается в Бундестаге
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкие депутаты не поддержали представление оппозиции потребовать от правительства передачу Украине стратегических ракет Taurus.
Об этом сообщает Укринформ.
Поименное голосование состоялось в среду, 17 января.
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Как отмечается в сообщении, "за" проголосовали 178 избранников, "против" – 485, 3 – воздержались.
Напомним, Украина попросила Германию о ракетах Taurus дальностью действия до 500 км весной прошлого года. С тех пор идет ожесточенная дискуссия на этот счет. До сих пор правительство ФРГ не дает зеленый свет на передачу такого оружия.
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