Парламент Германии не проголосовал за отправку Украине ракет Taurus

Немецкие депутаты не поддержали представление оппозиции потребовать от правительства передачу Украине стратегических ракет Taurus.

Об этом сообщает Укринформ.

Поименное голосование состоялось в среду, 17 января.

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Как отмечается в сообщении, "за" проголосовали 178 избранников, "против" – 485, 3 – воздержались.

Напомним, Украина попросила Германию о ракетах Taurus дальностью действия до 500 км весной прошлого года. С тех пор идет ожесточенная дискуссия на этот счет. До сих пор правительство ФРГ не дает зеленый свет на передачу такого оружия.