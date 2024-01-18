Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем

Министерство обороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией "Трейд лайнс ритейл", связанной с бизнесменом Игорем Гринкевичем, министерство также просит признать его потерпевшей стороной по делу против компаний предпринимателя.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Как стало известно Минобороны от ДБР, компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары. Это повлекло за собой Министерство обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ДБР.

В рамках досудебного расследования ДБР арестовало счета и активы этих компаний. В конце 2023 года компания "Трейд лайнс ритейл" на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ.

"Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта. Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ за процедурой прямых договоров", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. Речь идет об Игоре Гринкевиче.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.

9 января Минобороны сообщило, что разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, ибо была заключена до того, как стало известно об арестах и задержаниях.