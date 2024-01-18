Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
Большинство целей уничтожено
Zelenskiy Official
В ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали 33-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск и Курской обл. - рф., также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.
Основные направления удара - юг и север.
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.
Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
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