  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
В тренде

Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях

Общие новости

Большинство целей уничтожено

Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали 33-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск и Курской обл. - рф., также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.

Основные направления удара - юг и север.

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Читайте также Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной - Макрон
По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина - Виктория Томова. Смотреть онлайн LIVE матч Australian Open-2024
yellow-arrow
ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости