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ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 179 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 18.01.24.

За среду, 17 января, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 179 единиц техники и вооружения. В частности, 21 танк, 38 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6147 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 11410 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 8835 (+24) ед,
  • РСЗО - 966 (+2) ед,
  • средства ПВО - 653 (0) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед,
  • крылатые ракеты - 1818 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39) ед,
  • специальная техника - 1380 (+13) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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