ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 18.01.24.

За среду, 17 января, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 179 единиц техники и вооружения. В частности, 21 танк, 38 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: