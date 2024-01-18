ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 179 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 18.01.24.
За среду, 17 января, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 179 единиц техники и вооружения. В частности, 21 танк, 38 ББМ и 24 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6147 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 11410 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 8835 (+24) ед,
- РСЗО - 966 (+2) ед,
- средства ПВО - 653 (0) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед,
- крылатые ракеты - 1818 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39) ед,
- специальная техника - 1380 (+13) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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