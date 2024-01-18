Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал принять помощь для Украины
Глава Белого дома призвал конгрессменов оперативно одобрить помощь Украине
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 17 января, обсудил с представителями Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине.
Глава Белого дома призвал конгрессменов оперативно одобрить помощь Украине и подчеркнул важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.
Глава государства провел встречу с руководством Конгресса, а также председателями и ведущими членами комитетов по вопросам разведки, Вооруженных сил и ассигнований Палаты представителей и Сената, комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей.
Во время встречи президент США подчеркнул важность утверждения Конгрессом финансовой помощи, что позволит усилить Вооруженные силы Украины необходимыми ресурсами, в частности средствами противовоздушной обороны и артиллерии, для защиты от грубого вторжения России.
"Байден также заявил, что дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс оперативно предоставить дополнительное финансирование на поддержку Украины и направить мощный сигнал о решимости США", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент подчеркнул важность быстрого решения проблемы нелегальной миграции на границе США с Мексикой. Байден доволен прогрессом в двухпартийных переговорах, продолжающихся в Сенате, подтвердил свою приверженность достижению соглашения по пограничной политике и необходимости задействования дополнительных ресурсов для решения кризиса на южной границе.
Глава Белого дома призвал Конгресс как можно быстрее принять свой законопроект о национальной безопасности.
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