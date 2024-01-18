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Элина Свитолина - Виктория Томова. Смотреть онлайн LIVE матч Australian Open-2024

Общие новости

Элина Свитолина - Виктория Томова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Виктория Томова. Смотреть онлайн LIVE матч Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Две украинки уже прошли в третий круг открытого чемпионата Австрии. Но сможет ли это сделать и первая ракетка страны Элина Свитолина? Узнаем в ходе матча с болгаркой Викторией Томовой.

Игра начнется в 9:50 по киевскому времени. Смотреть можно на Eurosport 6.

Australian Open-2024. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Томова (Болгария)

Видеотрансляция - Eurosport 6

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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