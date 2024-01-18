Элина Свитолина - Виктория Томова. Смотреть онлайн LIVE матч Australian Open-2024

Две украинки уже прошли в третий круг открытого чемпионата Австрии. Но сможет ли это сделать и первая ракетка страны Элина Свитолина? Узнаем в ходе матча с болгаркой Викторией Томовой.

Игра начнется в 9:50 по киевскому времени. Смотреть можно на Eurosport 6.

Australian Open-2024. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Томова (Болгария)

Видеотрансляция - Eurosport 6