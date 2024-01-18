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Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024

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Украинка прошла в третий раунд

Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне две украинки пробились в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису – Леся Цуренко и Марта Костюк. Сегодня же, восемнадцатого января, успешное шествие продолжила и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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19-я сеяная противостояла представительнице Болгарии Виктории Томовой. Первый сет украинка забрала без борьбы. Томова выиграла первый гейм, а следующие шесть остались за Свитолиной. А вот во второй партии была борьба.

Томова смогла найти свой теннис и навязывала более именитой сопернице сопротивление. Однако Томову хватило всего-навсего на три гейма. В итоге - 6:1 и 6:3 в пользу Элины Свитолиной.

Australian Open-2024. Второй круг

Элина Свитолина (19, Украина) - Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:3

Украинская теннисистка за матч выполнила один эйс, 25 раз вчистую выиграла мяч, допустила 18 невынужденных ошибок. Эффективность первой подачи у Свитолиной составляла 67 процентов.

В третьем круге турнира Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) - Виктория Голубич (Швейцария).

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Элина Свитолина Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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