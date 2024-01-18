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Франция изготовит десятки Caesar для Украины

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Украина уже присоединилась к инициативе, сделав свой вклад

Франция изготовит десятки Caesar для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Франции анонсировал заказ на производство десятков артиллерийских установок Caesar для Украины.

Об этом изданию Le Parisien сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы запускаем инициативу в артиллерии, производство пушек Caesar от Nexter, в Бурже и Роане. Наша инициатива направлена на производство 78 Caesar в 2024 году", - заявил Лекорню.

Министр отметил, что Франция также хочет "поощрить европейцев и союзников разделить этот законопроект". По его словам, Украина уже присоединилась к инициативе, сделав свой вклад.

"Украина сама готова присоединиться к проекту небольшой частью своих ресурсов: она только что закупила за собственные средства шесть Caesar, чтобы начать инициативу", - сказал он.

Лекорню заверил, что наращенные темпы производства позволят выпустить почти 80 артиллерийских установок в 2024 году. Это станет возможным благодаря сокращению цикла производства одной САУ с 30 до 15 месяцев. Кроме того, производитель Nexter смог создать необходимые запасы, а его человеческие ресурсы были "сильно мобилизованы".

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Кроме того, франко-немецкая компания KNDS, в состав которой входит Nexter, предсказала рост спроса на свою флагманскую систему. Производитель сообщал о реорганизации своих производственных линий. Благодаря этому выпуск должен вырасти с нынешних 6 гаубиц до 8 в месяц в 2024 году.

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Источник:
mil
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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