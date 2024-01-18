Франция изготовит десятки Caesar для Украины
Украина уже присоединилась к инициативе, сделав свой вклад
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Министр обороны Франции анонсировал заказ на производство десятков артиллерийских установок Caesar для Украины.
Об этом изданию Le Parisien сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Мы запускаем инициативу в артиллерии, производство пушек Caesar от Nexter, в Бурже и Роане. Наша инициатива направлена на производство 78 Caesar в 2024 году", - заявил Лекорню.
Министр отметил, что Франция также хочет "поощрить европейцев и союзников разделить этот законопроект". По его словам, Украина уже присоединилась к инициативе, сделав свой вклад.
"Украина сама готова присоединиться к проекту небольшой частью своих ресурсов: она только что закупила за собственные средства шесть Caesar, чтобы начать инициативу", - сказал он.
Лекорню заверил, что наращенные темпы производства позволят выпустить почти 80 артиллерийских установок в 2024 году. Это станет возможным благодаря сокращению цикла производства одной САУ с 30 до 15 месяцев. Кроме того, производитель Nexter смог создать необходимые запасы, а его человеческие ресурсы были "сильно мобилизованы".
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Кроме того, франко-немецкая компания KNDS, в состав которой входит Nexter, предсказала рост спроса на свою флагманскую систему. Производитель сообщал о реорганизации своих производственных линий. Благодаря этому выпуск должен вырасти с нынешних 6 гаубиц до 8 в месяц в 2024 году.
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