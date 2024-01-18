Надежда Киченок и Даниэль Коллинс покидают парный турнир Australian Open-2024

18 января состоялся матч первого круга парного разряда Australian Open-2024, в котором Надежда Киченок в паре с Даниэль Коллинс уступили Элине Аванесян и Ирине Шиманович.

Australian Open. Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок/Даниэль Коллинс (Украина/США) - Элина Аванесян/Ирина Шиманович (-/-) 6:2, 4:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 50 минут. За это время украинско-американская пара сделала 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что для Киченок и Коллинс это второй совместный турнир категории Grand Slam. В прошлом году они одержали одну победу на US Open.

Теперь украинке предстоит сыграть в миксте с Максимо Гонсалесом из Аргентины.