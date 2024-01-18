Даяна Ястремская одержала уверенную победу и вышла в 1/16 финала Australian Open-2024
Невероятный матч в исполнении украинки
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в Открытом чемпионате Австралии-2024. В матче второго круга она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву.
Мельбурн, Австралия. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 6:2
Матч продлился 1 час и 8 минут. Украинка сделала 5 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейкпоинтов.
Даяна Ястремская четвертый раз в карьере дошла до этой стадии. В третьем круге соревнований она сыграет против 27-й сеяной Эммы Наварро.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Даяна Ястремская стала четвертой украинкой, которая пробилась в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Ранее два круга сумели преодолеть Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина. Еще три украинки сошли с дистанции раньше. Это Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
Популярное сейчас
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
- Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
- "Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО