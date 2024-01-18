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Даяна Ястремская одержала уверенную победу и вышла в 1/16 финала Australian Open-2024

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Невероятный матч в исполнении украинки

Даяна Ястремская одержала уверенную победу и вышла в 1/16 финала Australian Open-2024

Фото: InsideTheGames

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в Открытом чемпионате Австралии-2024. В матче второго круга она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву.

Мельбурн, Австралия. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 6:2

Матч продлился 1 час и 8 минут. Украинка сделала 5 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейкпоинтов.

Даяна Ястремская четвертый раз в карьере дошла до этой стадии. В третьем круге соревнований она сыграет против 27-й сеяной Эммы Наварро.

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Даяна Ястремская стала четвертой украинкой, которая пробилась в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Ранее два круга сумели преодолеть Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина. Еще три украинки сошли с дистанции раньше. Это Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

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