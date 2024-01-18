Украинские теннисистки установили рекорд на турнирах серии Большого шлема
Синхронный выход в третий круг
instagram.com/elisvitolina
Сразу четыре украинки пробились в третий круг первого в сезоне турнира из серии Большого шлема, который сейчас проходит в Австралии. Успеха добились Леся Цуренко, Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Это национальный рекорд по количеству украинского представительства в третьем круге любого турнира Grand Slam. Ранее максимальное представительство в третьем круге "мэйджоров" сводилось к трем теннисисткам. Так было на Australian Open 2018 и 2023, а также US Open 2023 и Уимблдоне 2016.
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Отметим, что еще три украинские теннисистки не смогли пробиться в третий круг Australian Open-2024. Ранее выбыли Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Элина Свитолина в третьем круге АО-2024 сыграет с Викторией Голубич (Швейцария), Даяна Ястремская – с Эммой Наварро (США). Марта Костюк будет противостоять спортсменке без страны Элине Аванесян, а Леся Цуренко сыграет против второй сеяной, тоже нейтральной Арины Соболенко.
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