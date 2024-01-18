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Франция до конца 2024 года будет поставлять Украине до 50 авиабомб AASM ежемесячно

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Франция до конца 2024 года будет поставлять Украине до 50 авиабомб AASM ежемесячно

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция планирует поставлять Украину до 50 бомб AASM ежемесячно до конца этого года. Страна также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro.

По его словам, Франция с января 2024 года будет предоставлять Украине около 50 авиабомб, поставки будут продолжаться, по меньшей мере, до конца года. Речь идет о бомбах AASM.

Кроме того, министр обороны Франции заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии - до 3000 снарядов в месяц.

"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января – 3000 снарядов в месяц", - отметил Лекорню.

При этом он возразил, что россияне перехватили инициативу на фронте, добавив, что Москва не выиграет войну против Украины.

Глава минобороны Франции подчеркнул, что успехи армии РФ ограничиваются "двумя километрами, погрызенными здесь и забранными назад".

"Контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако это не дает преимущества Путину", - резюмировал Лекорню.

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