"Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что оппозиции, как таковой, в стране не существует
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает правительство национального единства справедливой идеей, ведь "есть кому руководить Украиной".
Об этом Данилов заявил в видеокомментарии изданию Liga.net.
Журналист спросил Данилова, как он относится к созданию правительства национального единства, формат которого в условиях невозможности провести выборы продвигают в частности в оппозиции, и может ли это сработать в Украине?
Секретарь СНБО попросил уточнить, что подразумевается под "оппозицией", и, получив ответ, что это "в первую очередь парламентские партии, представленные в нынешнем созыве Верховной Рады", заявил: "Никакой оппозиции у нас не существует".
"Оппозиция – это люди, которые ответственны за процессы, которые сегодня есть на нашей территории. Это оппозиция, а у нас ее нет", – сказал он.
Журналист задал тот же вопрос, заменив слово "оппозицию" на "отдельных политиков".
Отдельных политиков я знаю с, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояние за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как нам нужно жить. Они почему-то не хотят рассказывать, как у них был общий бизнес с Медведчуком, как они грабили эту страну… А сейчас они говорят, что снова хотят управлять страной.
Есть, кому управлять Украиной. Людей, которые достойны руководить, очень много, и огромное количество из них сейчас на фронте, и с какого испуга именно эти (политики) должны быть управляющим органом?", - сказал Данилов.
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