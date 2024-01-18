"Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает правительство национального единства справедливой идеей, ведь "есть кому руководить Украиной".

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Об этом Данилов заявил в видеокомментарии изданию Liga.net.

Журналист спросил Данилова, как он относится к созданию правительства национального единства, формат которого в условиях невозможности провести выборы продвигают в частности в оппозиции, и может ли это сработать в Украине?

Секретарь СНБО попросил уточнить, что подразумевается под "оппозицией", и, получив ответ, что это "в первую очередь парламентские партии, представленные в нынешнем созыве Верховной Рады", заявил: "Никакой оппозиции у нас не существует".