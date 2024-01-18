  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
В тренде

"Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства

Общие новости
Обновлено

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что оппозиции, как таковой, в стране не существует

"Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает правительство национального единства справедливой идеей, ведь "есть кому руководить Украиной".

Читайте такжеСекретарь СНБО Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации

Об этом Данилов заявил в видеокомментарии изданию Liga.net.

Журналист спросил Данилова, как он относится к созданию правительства национального единства, формат которого в условиях невозможности провести выборы продвигают в частности в оппозиции, и может ли это сработать в Украине?

Секретарь СНБО попросил уточнить, что подразумевается под "оппозицией", и, получив ответ, что это "в первую очередь парламентские партии, представленные в нынешнем созыве Верховной Рады", заявил: "Никакой оппозиции у нас не существует".

"Оппозиция – это люди, которые ответственны за процессы, которые сегодня есть на нашей территории. Это оппозиция, а у нас ее нет", – сказал он.

Журналист задал тот же вопрос, заменив слово "оппозицию" на "отдельных политиков".

Отдельных политиков я знаю с, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояние за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как нам нужно жить. Они почему-то не хотят рассказывать, как у них был общий бизнес с Медведчуком, как они грабили эту страну… А сейчас они говорят, что снова хотят управлять страной.

Есть, кому управлять Украиной. Людей, которые достойны руководить, очень много, и огромное количество из них сейчас на фронте, и с какого испуга именно эти (политики) должны быть управляющим органом?", - сказал Данилов.

По теме
yellow-arrow
Омония в Кубке Кипра сыграет против клуба российского блогера Красавы. Безус выйдет в старте
yellow-arrow
Политыло: Рад, что вышло поработать с Кварцяным - в Волыни тогда была команда-бомба
yellow-arrow
"Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО
Алексей Данилов война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viyt13 (Kyiv)
18.01.2024 в 18:21
Даниловиуме правильно сказав, натякаючи на Порошенка, Бо1ко та Тимошенко.Зеленський є найкращим президентом за усю новітню історію Країни.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 8
viyt13 (Kyiv)
18.01.2024 в 18:21
Даниловиуме правильно сказав, натякаючи на Порошенка, Бо1ко та Тимошенко.Зеленський є найкращим президентом за усю новітню історію Країни.
Ответить
0
1
Caballero (DC)
18.01.2024 в 18:06
.г.а.н.д.о.н.
Ответить
2
0
Лекарь (село Дарниця)
18.01.2024 в 17:58
А Данілова нічого не засмучує? Те, що парламент вже нелегитимний, а дуже скоро і президент втратить легітимність, його не засмучує? Виборів нема і не буде, але "країною є кому керувати". Чи це він єрмака мав на увазі? Що він тей, хто керує?
Ответить
2
1
viyt13 (Kyiv)
18.01.2024 в 18:24
Чи зможете аргументувати вашу сміливу гучну заяву ?Єрмак на своєму місці й тягне санкційну роботу проти фашистів.
Ответить
0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2024 в 17:56
Це лише зайвий раз підтверджує що земародери ні на що не здатні крім красти
Ответить
1
1
download1 (huyersk)
18.01.2024 в 17:18
цих гадів треба давити, мерзота
Ответить
1
1
viyt13 (Kyiv)
18.01.2024 в 18:24
Сподіваюсь ти це пишеш з казарми чи окопах.
Ответить
0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.01.2024 в 17:08
Це не ідея, а нагальна потреба!!!А то ветеринар уявив себе властелином...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости