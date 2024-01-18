Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в сезоне в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
Невероятный результат показал украинец
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18 января состоялась индивидуальная гонка среди мужчин в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Из-за сильного тумана организаторы отложили начало соревнований на 10 минут. Все 10 мишеней сумел закрыть Прима и шел на седьмом месте, а на финиш пришел девятым.
Тищенко допустил четыре промаха и опустился на 57-ю строчку. Денис Насыко до финиша добрался с шестью промахами и проиграл лидеру более семи минут. Зато Лесюк добавил по два промаха на трех последних рубежах и выбыл из промежуточного топ-40 и замкнул восьмой десяток.
Дмитрий Грущак в дебютной гонке Кубка мира стал 81-м.
Первую же строчку занял Йоханнес Бё, норвежец закрыл все мишени.
Кубок мира. Антгольц. Короткая индивидуальная гонка - мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+0+0+0+0) 37:28.0 минуты
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+1+0+0+1) +1:36.1
3. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0+0+2) +1:44.0
4. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+2+0+1) +1:47.3
5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+1+1+1) +1:58.6
6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +2:16.4
...
9. Артем Прима (Украина, 0+0+1+0) +2:38.8
57. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+3) +5:56.6
77. Денис Насико (Украина, 3+1+1+1+1) +7:25.9
80. Тарас Лесюк (Украина, 0+2+2+2) +7:31.8
81. Дмитрий Грущак (Украина, 0+2+2+1+1) +7:51.3
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