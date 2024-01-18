  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Это новое качество "бавовны", - в ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге
В тренде

Это новое качество "бавовны", - в ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Общие новости

Неизвестные беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге

Это новое качество "бавовны", - в ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Military Media Center

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Главном управлении разведки Украины считают, что атака беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о "новом качестве" средств поражения.

Читайте такжеПосле спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов

Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире "УП. Live".

"Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. "Бавовна" была в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "бавовна" и что касается географии и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области.

Та самая нефтебаза, которая активно используется для обхода санкций и соответственно используется для снабжения и финансирования войск захватчиков и оккупационного корпуса в Украине – это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов", - сказал Юсов.

Юсов также добавил, что ударные БПЛА "могли быть запущены с территории России, но это не точно".

Ранее СМИ сообщили, что атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в том числе в Ленинградской области, БпЛА якобы были сбиты. При этом Astra сообщила, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

По теме
yellow-arrow
Сергийчук о матчах ЛЕ против Арсенала: У Уэлбека "тазик" был больше, чем у нас двоих вместе взятых
yellow-arrow
Стали известны критерии отбора спарринг-партнеров в команду Усика к бою с Фьюри
yellow-arrow
1,5 ассиста Безуса помогли Омонии разгромить в Кубке команду российского блогера. ВИДЕО
Андрей Юсов война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости