Это новое качество "бавовны", - в ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге

В Главном управлении разведки Украины считают, что атака беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о "новом качестве" средств поражения.

Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире "УП. Live".

"Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. "Бавовна" была в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "бавовна" и что касается географии и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области.

Та самая нефтебаза, которая активно используется для обхода санкций и соответственно используется для снабжения и финансирования войск захватчиков и оккупационного корпуса в Украине – это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов", - сказал Юсов.

Юсов также добавил, что ударные БПЛА "могли быть запущены с территории России, но это не точно".

Ранее СМИ сообщили, что атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в том числе в Ленинградской области, БпЛА якобы были сбиты. При этом Astra сообщила, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.