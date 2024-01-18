Стали известны критерии отбора спарринг-партнеров в команду Усика к бою с Фьюри

Стали известны критерии, по которым команда чемпиона мира WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО) подбирала спарринг-партнеров в подготовке к бою за корону хевивейта с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщает RT Fight, для украинца искали левшу, ростом 200-210 см, размах рук 200-216 см, вес от 79,5 кг до более 90,8 кг, цена за спарринг 400. Также спарринг-партнеры должны были быть разного уровня.

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За две недели, как отмечается, были определены более 50 кандидатов, которые изъявили желание поработать в лагере Усика и соответствовали базовым критериям.

В конце концов спарринг-партнерами Усика стали Владимир Кацук, Санел Хасанович, Эмануэль Одиасе, Мариуш Вах и Даррен Сили.