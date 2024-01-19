Данилов: Украина находится в первой тройке стран мира, которая производит дроны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обращаются в Украину по сотрудничеству в производстве дронов.

Об этом Данилов в эфире телемарафона "Единые новости".

"Что касается БПЛА. Наша страна находится точно в первой тройке стран мира, которая производит эти средства, и производит уже настолько современные, что сегодня уже наши партнеры обращаются к нам. Они изучают ту технику, которую производят наши частные компании", - сказал Данилов.

Также он отметил, что частные компании очень быстро перестраиваются на военные рельсы. И большое количество поставок, которые идет в Министерство обороны, делают частные компании.

Напомним, что недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома. Так население сможет лично "двигать Украину к победе, даже в тылу".