ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 120 единиц техники
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.01.24.
За четверг, 18 января, было ликвидировано еще 920 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 120 единиц техники и вооружения. В частности, 20 танков, 35 ББМ и 19 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6167 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 11445 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 8854 (+19) ед,
- РСЗО - 966 (0) ед,
- средства ПВО - 654 (+1) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед,
- крылатые ракеты - 1818 (0) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11831 (+37) ед,
- специальная техника - 1384 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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