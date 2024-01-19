ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.01.24.

За четверг, 18 января, было ликвидировано еще 920 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 120 единиц техники и вооружения. В частности, 20 танков, 35 ББМ и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: