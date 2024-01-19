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ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 120 единиц техники

ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.01.24.

За четверг, 18 января, было ликвидировано еще 920 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 373600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 120 единиц техники и вооружения. В частности, 20 танков, 35 ББМ и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6167 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 11445 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 8854 (+19) ед,
  • РСЗО - 966 (0) ед,
  • средства ПВО - 654 (+1) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед,
  • крылатые ракеты - 1818 (0) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11831 (+37) ед,
  • специальная техника - 1384 (+4) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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