  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
В тренде

Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд

Общие новости
Обновлено

Хорошее выступление украинки

Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису – это первый в сезоне турнир Большого шлема. В третий круг пробились сразу четыре украинки, что стало национальным рекордом.

Чуть раньше свои выступления в Австралии завершила Леся Цуренко, без шансов проиграв Арине Соболенко (0:6, 0:6). Принципиальная соперница была также и у Марты Костюк – спортсменка без страны и флага Элина Аванесян.

Матч выдался очень сложным для Костюк. Она проиграла первый сет, выиграв в итоге только два гейма – 2:6. Однако в дальнейшем Марта собралась и внимательно отработала во второй партии, закрыв ее со счетом 6:4 в свою пользу.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Борьба была и в третьем, решающем сете, но Костюк удалось собраться в самый ответственный момент и при счете 5:4 в свою пользу взять подачу соперницы. В итоге, победа в трех сетах 2:6, 6:4, 6:4.

Australian Open-2024. Третий круг
Элина Авансесян (-) - Марта Костюк (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Для Марты Костюк выход в четвертый круг – личный рекорд выступления на австралийском Грэндслеме. Ранее ее максимальным достижением здесь был третий круг. Также это повторение личного рекорда на ТБШ в карьере. Ранее только однажды Костюк доходила до четвертого раунда. Было это на Ролан Гаррос в 2021.

В 1/16-й финала АО-2024 Марта Костюк сыграет с победительницей пары Мария Тимофеева (-) - Беатрис Хадад-Майя (Бразилия).

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко не выиграла ни одного гейма у второй ракетки мира
yellow-arrow
Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
yellow-arrow
Данилов: Украина находится в первой тройке стран мира, которая производит дроны
Марта Костюк Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости