Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд

В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису – это первый в сезоне турнир Большого шлема. В третий круг пробились сразу четыре украинки, что стало национальным рекордом.

Чуть раньше свои выступления в Австралии завершила Леся Цуренко, без шансов проиграв Арине Соболенко (0:6, 0:6). Принципиальная соперница была также и у Марты Костюк – спортсменка без страны и флага Элина Аванесян.

Матч выдался очень сложным для Костюк. Она проиграла первый сет, выиграв в итоге только два гейма – 2:6. Однако в дальнейшем Марта собралась и внимательно отработала во второй партии, закрыв ее со счетом 6:4 в свою пользу.

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Борьба была и в третьем, решающем сете, но Костюк удалось собраться в самый ответственный момент и при счете 5:4 в свою пользу взять подачу соперницы. В итоге, победа в трех сетах 2:6, 6:4, 6:4.

Australian Open-2024. Третий круг

Элина Авансесян (-) - Марта Костюк (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Для Марты Костюк выход в четвертый круг – личный рекорд выступления на австралийском Грэндслеме. Ранее ее максимальным достижением здесь был третий круг. Также это повторение личного рекорда на ТБШ в карьере. Ранее только однажды Костюк доходила до четвертого раунда. Было это на Ролан Гаррос в 2021.

В 1/16-й финала АО-2024 Марта Костюк сыграет с победительницей пары Мария Тимофеева (-) - Беатрис Хадад-Майя (Бразилия).