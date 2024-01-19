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Леся Цуренко не пожала руки поклоннице Лукашенко после разгромного поражения на АО-2024

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Арина Соболенко известна своей неоднозначной позицией

Леся Цуренко не пожала руки поклоннице Лукашенко после разгромного поражения на АО-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Леся Цуренко без шансов уступила в третьем круге Australian Open-2024 Арине Соболенко. Одна из лидеров мирового рейтинга победила со счетом 6:0, 6:0.

После матча Леся Цуренко проигнорировала традиционную процедуру рукопожатия – поприветствовала только судью на вышке. Об этом после матча сказала и сама Соболенко, отметив, что Цуренко не пожала руки, хотя в целом вела себя вежливо.

Леся Цуренко не пожала руки поклоннице Лукашенко после разгромного поражения на АО-2024 - изображение 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Арина Соболенко известна своим молчаливым согласием относительно агрессии против Украины. Ранее Соболенко также говорила, что является сторонницей политики Лукашенко, хотя потом заявляла, что не поддерживает его в ходе войны против Украины.

Также отметим, что другая представительница Украины Марта Костюк отказалась от рукопожатий с россиянкой Элиной Аванесян после победы над ней в третьем круге АО-2024.

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Леся Цуренко Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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