Молчанов и Чачич обыграли действующих чемпионов Уимблдона и вышли в третий круг Australian Open-2024
Невероятный матч сыграли теннисисты
Фото: twimg.com / Автор невідомий
Украинский теннисист Денис Молчанов и представитель Сербии Никола Чачич вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований они одолели Ивана Додига из Хорватии и Остин Краичек из США.
Мельбурн, Австралия. Второй круг
Денис Молчанов/Никола Чачич (Украина/Сербия) - Иван Додиг/Остин Краичек (Хорватия/США, 1) 6:4, 6:7(8), 7:6(7)
Матч продлился 2 часа и 39 минут. За это время Чачич и Молчанов сделали два эйса, две двойные ошибки и реализовали 1 из 2 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что хорватско-американский дуэт является победителями Ролан Гаррос и занимает первые два места в мировой классификации.
Следующими соперниками Молчанова и Чачича станут Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия/Италия).
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