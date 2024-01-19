Украинец в паре обыграл действующих чемпионов Уимблдона и вышел в третий круг Australian Open-2024

Украинский теннисист Денис Молчанов и представитель Сербии Никола Чачич вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований они одолели Ивана Додига из Хорватии и Остина Краичека из США.

Мельбурн, Австралия. Второй круг

Денис Молчанов/Никола Чачич (Украина/Сербия) - Иван Додиг/Остин Краичек (Хорватия/США, 1) 6:4, 6:7(8), 7:6(7)

Матч продлился 2 часа и 39 минут. За это время Чачич и Молчанов сделали два эйса, две двойные ошибки и реализовали 1 из 2 брейкпоинтов.

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Стоит отметить, что хорватско-американский дуэт является победителями Ролан Гаррос и занимает первые два места в мировой классификации.

Следующими соперниками Молчанова и Чачича станут Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия/Италия).