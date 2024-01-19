Киченок и Остапенко повторили свой лучший результат во втором круге Australian Open-2024
Украинско-латвийский дуэт в решающем сете отыграл четыре матчбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко одержали победу во втором круге парного разряда Открытого чемпионата Австралии. Они обыграли представительниц Австралии Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки.
Australian Open. Парный разряд. Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) - Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия/Австралия, WC) 3:6, 7:6(8), 6:3
Матч продлился 2 часа и 36 минут. За это время Киченок и Остапенко сделали 5 подач навылет 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 11 брейкпоинтов.
Украинско-латвийский дуэт повторил свой лучший результат, выйдя в третий круг. Последний раз они добирались до этого этапа в 2021 году.
За выход в четвертьфинал Киченок и Остапенко поспорят с парой У Фансень/Чжу Линь (Китайский Тайбэй/Китай).
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