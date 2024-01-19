Марта Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, которая сыграет в четвертом круге Australian Open-2024
Украинка одержала уверенную победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. В трехсетовом матче она переиграла Элину Аванесян и впервые прошла во вторую неделю Australian Open.
Ранее подобное удавалось лишь двум украинским теннисисткам удавалось дойти до этой стадии турнира.
Таким образом 21-летняя Марта Костюк стала третьей и самой молодой украинской теннисисткой, которая будет играть в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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