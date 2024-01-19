Марта Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, которая сыграет в четвертом круге Australian Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. В трехсетовом матче она переиграла Элину Аванесян и впервые прошла во вторую неделю Australian Open.

Ранее подобное удавалось лишь двум украинским теннисисткам удавалось дойти до этой стадии турнира.

Таким образом 21-летняя Марта Костюк стала третьей и самой молодой украинской теннисисткой, которая будет играть в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.