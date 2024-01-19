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В Крыму затонул российский корабль "Тарантул": в ISW рассказали, кто к этому причастен

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18 января обнаружен затонувший корвет

В Крыму затонул российский корабль "Тарантул": в ISW рассказали, кто к этому причастен

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Как пишут аналитики, украинские удары по временно оккупированному Крыму потопили российский корвет типа "Тарантул".

18 января партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении затонувшего корвета типа "Тарантул" в Графской бухте Севастополя.

Согласно заявлениям оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года захватчики якобы отразили удары украинских воздушных и морских дронов по Севастополю.

"Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем это было подтверждено открытыми источниками", - заявили аналитики ISW.

Ранее сообщалось, что российское судно могли подбить несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов в Крыму, рассказали координаторы подполья. Командование ВСУ пока не подтверждало уничтожение вражеского корабля типа "Тарантул".

Корабль "Тарантул" - это тип советских патрульных катеров. Проект разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В течение 1967-1989 годов в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц.

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Источник:
tsn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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