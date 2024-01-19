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Еще одна принципиальная соперница. Известно, с кем Костюк сыграет в историческом матче на АО-2024

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Еще одна принципиальная соперница. Известно, с кем Костюк сыграет в историческом матче на АО-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинка Марта Костюк сегодня, девятнадцатого января, рано утром победила представительницу России, выступающую под нейтральным статусом, Элину Аванесян. Костюк впервые в своей карьере дошла в четвертый круг открытого чемпионата Австралии, поэтому следующий матч будет историческим для нее.

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И в этом историческом матче соперница снова будет принципиальная – очередная представительница РФ, замаскированная под нейтральный статус. Речь о Марии Тимофеевой, которая в рейтинге WTA занимает 170-ю позицию. Она сенсационно победила десятую сеяную на турнире бразильянку Беатрис Хаддад-Майя 7:6, 6:3.

Тимофеева – дебютантка основной сетки Australian Open. Она пробилась на турнир через квалификацию. Марта Костюк, в свою очередь, получила место в основной сетке благодаря личному рейтингу.

Матч между Тимофеевой и Костюк состоится на восьмой игровой день Australian Open-2024.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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