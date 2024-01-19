Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через пять-восемь лет.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он пока не считает вероятным нападение Российской Федерации. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, возможно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - сказал глава Минобороны.

Писториус также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать Вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.