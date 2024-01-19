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ССО уничтожили дивизион артиллерии врага за 10 дней

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Силы спецопераций отчитываются об уничтожении вражеской техники

ССО уничтожили дивизион артиллерии врага за 10 дней

Zelenskiy Official

Новина українською

Силы спецопераций отчитываются об уничтожении дивизиона артиллерийских средств российских оккупантов на Южном направлении.

"Силы специальных операций продолжают наносить огневые поражения по противнику на Южном направлении.

За 10 дней работы одна из групп ударных БпАК 73-го морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники".

Сообщается, что в результате профессиональных действий операторов спецназначения враг потерял: гаубицы Д-30, танк и БТРы.

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На видео - фрагменты работы Сил спецопераций.

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Источник:
ССО України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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