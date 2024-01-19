ГУР ударило по крупнейшему пороховому заводу в рф

В ночь на 19 января беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовске. На этом предприятии производят порох для оружия и боеприпасов. Об атаке hromadske сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам нашего собеседника, последствия атаки сейчас уточняются.

Российский Telegram-канал SHOT пишет, что беспилотник "свалился" на территорию Тамбовского порохового завода, а именно на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших, как утверждается, нет.

Официально украинские власти и военные не комментируют прилеты на территории россии.

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Тамбовский пороховой завод - один из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие нарастило производство на 34%. С января 2023 года завод входит в состав государственной корпорации "ростех".

Взрывы на этом заводе уже происходили в июне и ноябре 2023 года. От границы Тамбовской области до Украины, которую россия обвиняет в запуске беспилотников, более 700 километров.