Цуренко о белорусских и российских игроках: Все они – часть пропаганды, военной машины

Леся Цуренко после матча с Ариной Соболенко на открытом чемпионате Австралии высказалась о том, с какими чувствами выходит на корт против российских и белорусских спортсменов.

- Это очень тяжело. Это просто еще одно... Я знаю, откуда они родом. Так что это еще одно напоминание для меня. И это больно. Я просто знаю, что они из тех стран, которые вторглись в Украину. Кто-то активно, кто-то молча, но все они – часть той пропаганды, той военной машины, которая сейчас причиняет боль моей стране и моему народу. Так что это очень, очень тяжело для меня.

- Что вы можете сделать, чтобы помочь сохранить осознание того, что происходит?

- Я думаю, что даже... По-моему, уже слишком поздно. То, что они... Я думаю, что TOUR мог многое сделать. Но они этого не сделали. Так что для меня уже слишком поздно. Особенно я... столько раз мне задавали этот вопрос, и я говорила, почему я должна об этом рассказывать? Пусть они подумают и, возможно, у них появятся свои идеи, но, к сожалению, ничего не произошло, так что сейчас уже слишком поздно.

- Когда вы сказали, что вам очень грустно, что игроки участвуют в таких мероприятиях [поездки на турниры в Россию], вы потеряли к ним уважение?

- Да, могу сказать, что так и есть.

- Наверное, это непросто. Кто-то из тех, с кем вы дружили раньше, и ты вдруг понимаешь, что теряешь к нему уважение.

- Раньше я хорошо общалась со многими российскими и белорусскими игроками, но теперь нет, потому что это невозможно. Плюс я не уважаю их за то, что для большинства из них оказалось невозможным просто подойти и сказать, что они не согласны с тем, что происходит в моей стране. 99% не сделали этого, так почему я должен поддерживать с ними отношения? Что касается других игроков, европейских игроков, которые поехали играть туда, если они хотят сказать, что это политика, я не думаю, что это политика. Я думаю, что речь идет о простых вещах, о простом понимании того, как устроен этот мир. Это точно не политика, и это их выбор.

- Извините, только один маленький вопрос. Были ли игроки, которые подходили к вам, например, Дарья Касаткина, она не одна из них?

- Нет.

- Она была достаточно откровенна, но не с вами?

- Нет, со мной нет.