Марта Костюк: Не думаю, что сегодня было моё лучшее выступление

Украинская теннисистка марта Костюк высказалась о победе в четвёртом круге Australian Open-2024.

- Марта, поздравляю. Вы прошли в четвертый раунд. Как вы себя чувствуете?

- Довольно хорошо. Сегодня был очень, очень психологический матч. Она была ближе, чем я думала, к победе. Я действительно вырвала матч из её рук. Я очень, очень довольна сегодняшней победой. Не думаю, что это моё лучшее выступление, но я думаю, что то, что имеет значение - это победа. Победа имеет значение, так что...

- Четвертый круг на этом турнире, впервые за некоторое время... Что для вас значит снова сыграть на второй неделе турнира? Еще также то, что вам пришлось бороться в этих матчах на этой неделе, ваш боевой дух и все такое, как вы это оцениваете? Или вы балансировали на грани, или вы хотели бы иметь возможность бороться именно так?

- Я думаю, что могу играть очень по-разному. Думаю, я пытаюсь найти правильный баланс между агрессивной игрой и игрой в защите, потому что есть игроки, которые просто очень надежно играют. Их невозможно победить, просто играя очень агрессивно. Поэтому я чувствую, что это моя сильная сторона, но я никогда не осознавала ее раньше. Да, конечно, сегодня я хотела бы играть более агрессивно, но давление было, потому что я не была андердогом, как в матче против Мертенс, и я не знала, чего ожидать. Это было нелегко. Как я уже говорила, это был очень психологический матч.

В целом я предпочитаю и всегда работаю над своей агрессивной игрой, а не игре от защиты. Но я чувствую, что есть матчи, в которых тебе действительно нужно просто пройти и преодолеть. Да, я очень счастлива, что имею такую возможность, потому что раньше мне казалось, что если я играю недостаточно агрессивно, то это поражение. Нелегко играть таким образом, потому что я точно не агрессивный игрок, как Рыбакина или все эти теннисистки, которые мощно бьют. Это просто не моя естественная игра. Это не моя идентичность. Это не то, кем я являюсь. Это был долгий процесс, и было проделано много работы, но, очевидно, я очень рада после почти трёх лет сыграть на этой стадии, которая является моим личным рекордом. Это очень приятное ощущение.

Теперь за выход в четвертьфинал Australian Open Марта Костюк будет бороться с ещё одной "нейтральной" теннисисткой Марией Тимофеевой.